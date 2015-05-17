Олигарха Полонского экстрадировали в Россию Сергея Полонского задержали в Камбодже и отправили на депортацию в Россию, сообщает Phnom Penh Post. В РФ его обвиняют в крупномасштабном мошенничестве при строительстве жилых комплексов. Вместе с ним на родину планируют экстрадировать и остальных россиян, которых задержали с беглым предпринимателем. 17 мая 2015 Phnom Penh Post

Сергей Полонский верит, что выиграет суд в России Беглый российский олигарх надеется на справедливый суд, пишет The Cambodia Daily. Сейчас Полонский находится в тюрьме строгого режима на окраине Пномпеня и ожидает экстрадиции в РФ. 13 ноября 2013 Cambodia Daily

Российская дипмиссия к побегу Полонского отношения не имеет Глава российской дипмиссии в Камбодже категорически опроверг сообщения СМИ о том, что Сергей Полонский покинул страну на дипломатическом самолете. Бизнесмен, которого обвиняют в нападении на местных моряков с ножом, был ранее отпущен под залог с условием не выезжать из Камбоджи. 5 июня 2013 Cambodia Daily

Полонский исчез из Камбоджи таинственным образом Российский бизнесмен Сергей Полонский бежал из Камбоджи, несмотря на то что ему было запрещено покидать страну, сообщает The Cambodia Daily. Полонский был задержан властями в декабре после нападения на камбоджийских моряков, а затем выпущен под подписку о невыезде. Предположительно, бизнесмен находится в Женеве. 8 мая 2013 Cambodia Daily

Бизнесмен Полонский пообещал камбоджийцам лучшую жизнь Сергей Полонский намерен получить подданство Камбоджи и облегчить жизнь местного населения. Об этом российский бизнесмен, находящийся под арестом, написал в письме камбоджийскому королю, пообещав помочь экономике страны из собственного кармана, пишет The Cambodia Daily. 16 января 2013 Cambodia Daily

Миллиардер Полонский оказался в тюрьме из-за «недопонимания» Бизнесмен Сергей Полонский отрицает обвинения в покушении на камбоджийских моряков и намерен доказать свою невиновность. Российская сторона утверждает, что настоящей причиной конфликта стало «взаимное недопонимание» между бизнесменом и местными военными. 9 января 2013 Cambodia Daily