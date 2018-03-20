IceNews: исландское правительство обдумывает бойкот ЧМ-2018 — в знак солидарности с Лондоном Исландские чиновники могут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, если подтвердится, что за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери стоит Москва, сообщает IceNews. Между тем, как заявил глава МИД Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон, сборная его страны в любом случае примет участие в турнире. 20 марта 2018 IceNews

Iceland Monitor: Рейкьявик готов снова наладить отношения США и России МИД Исландии при получении официального запроса с радостью организует встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа в столице страны, сообщает издание Iceland Monitor. Именно в Рейкьявике в 1986 году прошли переговоры Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана, которые стали важным шагом к прекращению холодной войны. 15 января 2017 Iceland Monitor

IR: Памела Андерсон пожаловалась Путину на исландских китобоев Актриса Памела Андерсон обратилась к Владимиру Путину с призывом не пускать в российские воды исландское китобойное судно, перевозящее 1700 тонн мяса. Груз этот предназначен для Японии, и из-за международных запретов доставить его удастся только по Северному морскому пути, поясняет Iceland Review. 7 июля 2015 Iceland Review

RG: Российский парусник протаранил два корабля береговой охраны Исландии Российский барк «Крузенштерн» при выходе из порта Рейкьявика протаранил два корабля береговой охраны Исландии, сообщает Reykjavik Grapevine. Как отмечает издание, исландская сторона заявила, что намерена добиваться от компании, застраховавшей парусник, компенсации за нанесенный ущерб. 14 июня 2015 Reykjavík Grapevine