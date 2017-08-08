Jakarta Post: за российские истребители Индонезия заплатит пальмовым маслом

Москва и Джакарта подписали меморандум о договорённости, в соответствии с которым Россия вооружит Индонезию истребителями Су-35 в обмен на пальмовое масло, кофе, чай и другие продукты, сообщает The Jakarta Post. Министр торговли Индонезии отметил, что действующие в отношении Москвы санкции открывают Джакарте уникальную возможность для укрепления сотрудничества с Россией.