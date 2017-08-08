Индонезия
Jakarta Post: за российские истребители Индонезия заплатит пальмовым маслом
Москва и Джакарта подписали меморандум о договорённости, в соответствии с которым Россия вооружит Индонезию истребителями Су-35 в обмен на пальмовое масло, кофе, чай и другие продукты, сообщает The Jakarta Post. Министр торговли Индонезии отметил, что действующие в отношении Москвы санкции открывают Джакарте уникальную возможность для укрепления сотрудничества с Россией.
Президент Индонезии спел Путину на день рождения
Владимир Путин, который участвует в саммите АТЭС на Бали, получил неожиданный подарок на свой 61-й день рождения. Хозяин форума, президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно, преподнес ему торт и спел под гитару «Happy Birthday to You». Как сообщает Jakarta Globe, Путин был тронут таким поздравлением.