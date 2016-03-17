В Гвинее первые 2 тысячи добровольцев получат новейшую российскую вакцину от вируса Эбола, сообщает аfricaguinée.com. Президент страны Альфа Конде поблагодарил лично Владимира Путина и все мировое сообщество за помощь в борьбе с вирусом.

Guinéenews: Россия подарила Гвинее лабораторию для борьбы с Эболой

Россия передала гвинейским специалистам мобильную лабораторию, в которой эксперты смогут исследовать вирус Эболы и другие заболевания для разработки эффективной вакцины против них, сообщает Guinéenews. Гвинейская сторона осталась довольна подарком и пообещала бережно обращаться с новым оборудованием, отмечает портал.