Фиджи
Fiji Times: На Фиджи обнаружили останки исчезнувших россиян
На пляже острова Фиджи были обнаружены фрагменты тел супружеской пары из России, сообщает Fiji Times. Как пишет издание, супруги пропали около недели назад, не вернувшись на свою ферму. Полиция Фиджи продолжает поиски останков при поддержке военно-морского флота, добавляет издание.
Fiji Sun: Арсенал миротворцев с Фиджи обновится российским оружием
В Фиджи поступила партия оружия и военного оборудования из России, сообщает Fiji Sun. По словам командующего вооруженными силами островной республики, эта российская помощь позволит фиджийским миротворцам сменить устаревший арсенал.