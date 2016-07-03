Fiji Times: На Фиджи обнаружили останки исчезнувших россиян

На пляже острова Фиджи были обнаружены фрагменты тел супружеской пары из России, сообщает Fiji Times. Как пишет издание, супруги пропали около недели назад, не вернувшись на свою ферму. Полиция Фиджи продолжает поиски останков при поддержке военно-морского флота, добавляет издание.