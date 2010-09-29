Босния и Герцеговина
Медведев выберет мэра Москвы
Мэр Москвы Юрий Лужков, которого СМИ часто обвиняли в кумовстве и коррумпированности, утратил доверие Президента России - и лишился поста. Следующего градоначальника Медведев выберет лично.
В Москве задержан Борис Немцов
За попытку провести несанкционированное шествие вместо разрешенного митинга в Москве арестован оппозиционер Борис Немцов.
Терроризм и наркотики – главные угрозы
Россия, Таджикистан, Пакистан и Афганистан будут вместе бороться против терроризма и наркоторговли. Это один из главных итогов четырехсторонней встречи глав-государств в Сочи.
Россия восстанавливает косовские монастыри
Российское правительство выделило два миллиона долларов на реставрацию православных святынь в Косово и Метохии. Ранее Москва выступила против передачи монастырей под контроль косовской полиции.
Россия вспоминает погибших моряков
10 лет назад в результате взрыва торпеды затонула атомная подлодка «Курск». Погибли все 118 членов экипажа.
Москву беспокоят сербские святыни
Россия недовольна передачей сербских святынь в Косово под контроль местной полиции. По мнению МИДа РФ, это приведет к росту напряженности в крае.
Чрезвычайная ситуация идет на спад
В России начали отменять режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на пожары, уровень радиации в областях, зараженных чернобыльской катастрофой, не повысился.
Кремль раскритиковал отпуск Лужкова во время пожаров
По мнению Правительства России, мэр столицы Юрий Лужков должен был прервать отпуск, чтобы помочь задыхающимся от смога москвичам.
Война была необходима
Во время своего визита в Абхазию Президент России Дмитрий Медведев заявил, что участие в войне было непростым, но единственно верным решением.
Москвичи покидают столицу
Жители Москвы массово покидают город, раскупая туристические путевки на все популярные направления. Иностранные государства отзывают своих представителей, стремясь защитить их от ядовитого смога.
С пожарами сражаются делом и словом
На борьбу с пожарами брошены все силы, включая божественные. РПЦ призывает россиян молиться о дожде.