WT: депутат Калашников предложил казнить за вмешательство в выборы Смертная казнь или, по крайней мере, максимальный срок лишения свободы должны грозить любым иностранным лицам, вина которых во вмешательстве в российские выборы будет доказана, считает депутат от КПРФ Леонид Калашников. По мнению политика, попытки изменить конституционный строй — «самое тяжкое преступление, которое только есть, кроме насилия и убийства человека». 6 марта 2018 Washington Times

Washington Times рассказала о стратегической угрозе для США — российских подлодках Российские подводные лодки ведут всё более активную деятельность в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах, сообщает The Washington Times. Особое беспокойство вызывает то, что Москва может попытаться использовать в своих целях или разорвать подводные оптоволоконные кабели, которые проложены по морскому дну, и это, как пишет американское издание, представляет стратегическую угрозу для США. 14 февраля 2018 Washington Times

Washington Times: Джим Керри объявил бойкот Facebook — сеть «нажилась на российском вмешательстве» Джим Керри призвал к бойкоту Facebook, объяснив своё решение тем, что соцсеть «нажилась на российском вмешательстве» в американские выборы, сообщает The Washington Times. Актёр также добавил, что до сих пор компания «ничего не делает, чтобы прекратить это». 7 февраля 2018 Washington Times

WT: Минфин США пообещал новые санкции против Москвы в «ближайшем будущем» Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что его ведомство обнародует новые антироссийские санкции в ближайшее время, пишет The Washington Times. По словам издания, чиновник подчеркнул, что ограничительные меры будут приниматься, исходя из секретной части «кремлёвского доклада». 31 января 2018 Washington Times

WT: приостановка работы правительства США не помешает «российскому расследованию» Специальный прокурор Роберт Мюллер продолжит расследование «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года, несмотря на приостановку работы федеральных ведомств США, сообщает The Washington Times. В Минюсте Соединённых Штатов пояснили, что команда спецпрокурора финансируется «с помощью постоянных бессрочных ассигнований». 21 января 2018 Washington Times

WT: в ответ на рекомендацию Госдепа по России Москва напомнила о «русофобской кампании» в США Госдеп США рекомендовал американским гражданам, намеревающимся поехать в Россию, пересмотреть своё решение, сообщает The Washington Times. Как отмечает издание, в ответ Москва напомнила о том, что такие политические деятели, как Хиллари Клинтон, Барак Обама, Джон Маккейн, ведут русофобскую кампанию, построенную на разжигании «антагонизма у простых людей». 12 января 2018 Washington Times

Washington Times: «трещина от вмешательства России» растёт в США с каждым днём Судя по прошлогоднему «беспрецедентному публичному гневу» американцев, связанному с «вмешательством России», Кремль достиг цели, считает The Washington Post. Пока во всём мире берут на вооружение передовые технологии информационного воздействия, в американском обществе растёт разобщенность, вызванная, как уверена газета, атакой со стороны Москвы. 30 декабря 2017 Washington Times

Washington Times: певица Лорд бойкотирует Израиль, но охотно едет в Россию Обладательница двух статуэток «Грэмми» певица Лорд отменила свой концерт в Израиле из-за ситуации вокруг Иерусалима, сообщает The Washington Times. Однако новозеландская звезда не видит «ничего плохого» в том, чтобы выступать в России, которая, как отмечает издание, «печально известна» нарушениями прав человека. 27 декабря 2017 Washington Times

WT: ФБР не смогло подтвердить правдивость «российского досье» на Трампа ФБР США признало, что большая часть информации, указанной в скандальном «российском досье» на Дональда Трампа, не имеет под собой доказательств, пишет The Washington Times. Как отмечает газета, такое развитие событий ставит ведомство в довольно щекотливое положение, так как именно это досье и стало причиной начала расследования «сговора» членов избирательной кампании Трампа с Россией. 26 декабря 2017 Washington Times

WT: в Литве «Касперского» сочли «угрозой национальной безопасности» Литва стала очередной страной НАТО, которая приняла меры против «Лаборатории Касперского» из опасений, что продукция компании может «представлять угрозу национальной безопасности», пишет The Washington Times. Литва не стала полностью запрещать ПО фирмы, но предписала воздержаться от её установки на компьютеры, важные для управления инфраструктурой государства. 23 декабря 2017 Washington Times