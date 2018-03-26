Washington Post объяснила странный снег, накрывший Восточную Европу За прошедшие выходные социальные сети наводнили жутковатые постапокалиптические фотографии и видеоролики, сообщает The Washington Post. Причиной стал оранжевый снег, выпавший в странах Восточной Европы. Как объясняют эксперты, виной тому пески Сахары, поднявшиеся в верхние слои атмосферы во время бурь и выпавшие на землю вместе с дождём и снегом. 26 марта 2018 Washington Post

Washington Post: Россия и Северная Корея хотят навести мосты — в буквальном смысле Россия и Корея планируют построить мост, который соединит две страны экономически и избавит от необходимости отправлять товары круговым путём через Китай, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, хотя этот проект находится на самой ранней стадии разработки, а полностью раскрыться его потенциалу мешают санкции ООН против Пхеньяна, в будущем эта транспортная артерия ещё сможет принести пользу обеим сторонам. 25 марта 2018 Washington Post

WP: Трамп не может найти адвокатов — защищать его по «российскому делу» никто не берётся Дональду Трампу никак не удаётся найти себе защитников по «российскому делу» — юристы отказываются работать с ним из-за скандального характера дела и, по всей видимости, трудного характера президента, сообщает The Washington Post. Между тем, как отмечается в материале издания, в четверг уволился один из главных членов команды юристов Трампа Джон Дауд. 23 марта 2018 Washington Post

WP: советники запретили Трампу поздравлять Путина, но тот ослушался Как стало известно The Washington Post, советники Дональда Трампа призывали его во время телефонного разговора с Путиным не поздравлять его с победой на выборах. Однако американский президент не только проигнорировал эти призывы, но и не стал поднимать тему отравления двойного агента Скрипаля, чего от него ожидали в Великобритании. 21 марта 2018 Washington Post

WP: Америке грозит демографический кризис, и Трамп только усугубляет ситуацию В ближайшие десятилетия США грозит демографический кризис, а действующий президент своей политикой лишь усугубляет ситуацию, пишет The Washington Post. Для решения проблемы необходимо увеличить приток иммигрантов и провести социальные реформы. Но Дональд Трамп вряд ли согласится принимать подобные меры, считает издание. 20 марта 2018 Washington Post

Washington Post: победа Путина сулит обострение отношений между Россией и Западом После убедительной победы Владимира Путина на выборах есть большая вероятность дальнейшего роста напряжённости между Москвой и западными странами, считает The Washington Post. По словам издания, наличие внешней угрозы поможет президенту консолидировать власть, что особенно важно на фоне продолжающейся борьбы внутри российской элиты. 19 марта 2018 Washington Post

Экс-сотрудник ЦРУ: пытки для правительства США стали государственной политикой, и новый директор ЦРУ ― тому подтверждение Новый директор ЦРУ Джина Хаспел имеет прямое отношение к практике пыток заключённых и лично участвовала в сокрытии доказательств противозаконных действий управления, утверждает бывший сотрудник отдела ЦРУ по борьбе с терроризмом Джон Кириаку. Назначение Хаспел на эту должность посылает нежелательный сигнал не только сотрудникам ЦРУ, но и союзникам и врагам Америки во всём мире, уверен автор. 18 марта 2018 Washington Post

Washington Post: Эрдоган превращает Турцию в тоталитарную тюрьму Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постепенно превращает свою страну в тоталитарную тюрьму, пишет The Washington Post. По мнению издания, США и другие страны должны во всеуслышание заявить о диктатуре турецкого лидера и выступить против текущего положения дел в этом государстве. 13 марта 2018 Washington Post

WP: за «зажигательным оратором» Черчиллем скрывался «военный преступник и тупой империалист» Репутация Уинстона Черчилля основана на «зажигательной риторике» во время Второй мировой войны, тогда как его действия — «это совсем другое дело», пишет колумнист The Washington Post Шаши Тарур. В частности, Черчилль ответствен за «террористическую бомбардировку» Дрездена, бомбардировки в Месопотамии в 1921 году, насильственное переселение и истребление кенийцев и массовый голод в Индии в 1943-м. Всё это говорит о Черчилле как о «военном преступнике и тупом империалисте», отмечает автор. 12 марта 2018 Washington Post

Washington Post: поддержка молодёжи помогает Путину «укреплять авторитаризм» Вопреки представлениям Запада об антипутинских настроениях российской молодёжи, именно среди молодых россиян Владимир Путин пользуется наибольшей поддержкой, пишет The Washington Post. В результате они, несмотря на небывалый доселе доступ к информации, всё равно помогают российскому лидеру укреплять авторитаризм. 10 марта 2018 Washington Post