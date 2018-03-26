Washington Post
Washington Post объяснила странный снег, накрывший Восточную Европу
За прошедшие выходные социальные сети наводнили жутковатые постапокалиптические фотографии и видеоролики, сообщает The Washington Post. Причиной стал оранжевый снег, выпавший в странах Восточной Европы. Как объясняют эксперты, виной тому пески Сахары, поднявшиеся в верхние слои атмосферы во время бурь и выпавшие на землю вместе с дождём и снегом.
Washington Post: Россия и Северная Корея хотят навести мосты — в буквальном смысле
Россия и Корея планируют построить мост, который соединит две страны экономически и избавит от необходимости отправлять товары круговым путём через Китай, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, хотя этот проект находится на самой ранней стадии разработки, а полностью раскрыться его потенциалу мешают санкции ООН против Пхеньяна, в будущем эта транспортная артерия ещё сможет принести пользу обеим сторонам.
WP: Трамп не может найти адвокатов — защищать его по «российскому делу» никто не берётся
Дональду Трампу никак не удаётся найти себе защитников по «российскому делу» — юристы отказываются работать с ним из-за скандального характера дела и, по всей видимости, трудного характера президента, сообщает The Washington Post. Между тем, как отмечается в материале издания, в четверг уволился один из главных членов команды юристов Трампа Джон Дауд.
WP: советники запретили Трампу поздравлять Путина, но тот ослушался
Как стало известно The Washington Post, советники Дональда Трампа призывали его во время телефонного разговора с Путиным не поздравлять его с победой на выборах. Однако американский президент не только проигнорировал эти призывы, но и не стал поднимать тему отравления двойного агента Скрипаля, чего от него ожидали в Великобритании.
WP: Америке грозит демографический кризис, и Трамп только усугубляет ситуацию
В ближайшие десятилетия США грозит демографический кризис, а действующий президент своей политикой лишь усугубляет ситуацию, пишет The Washington Post. Для решения проблемы необходимо увеличить приток иммигрантов и провести социальные реформы. Но Дональд Трамп вряд ли согласится принимать подобные меры, считает издание.
Washington Post: победа Путина сулит обострение отношений между Россией и Западом
После убедительной победы Владимира Путина на выборах есть большая вероятность дальнейшего роста напряжённости между Москвой и западными странами, считает The Washington Post. По словам издания, наличие внешней угрозы поможет президенту консолидировать власть, что особенно важно на фоне продолжающейся борьбы внутри российской элиты.
Экс-сотрудник ЦРУ: пытки для правительства США стали государственной политикой, и новый директор ЦРУ ― тому подтверждение
Новый директор ЦРУ Джина Хаспел имеет прямое отношение к практике пыток заключённых и лично участвовала в сокрытии доказательств противозаконных действий управления, утверждает бывший сотрудник отдела ЦРУ по борьбе с терроризмом Джон Кириаку. Назначение Хаспел на эту должность посылает нежелательный сигнал не только сотрудникам ЦРУ, но и союзникам и врагам Америки во всём мире, уверен автор.
Washington Post: Эрдоган превращает Турцию в тоталитарную тюрьму
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постепенно превращает свою страну в тоталитарную тюрьму, пишет The Washington Post. По мнению издания, США и другие страны должны во всеуслышание заявить о диктатуре турецкого лидера и выступить против текущего положения дел в этом государстве.
WP: за «зажигательным оратором» Черчиллем скрывался «военный преступник и тупой империалист»
Репутация Уинстона Черчилля основана на «зажигательной риторике» во время Второй мировой войны, тогда как его действия — «это совсем другое дело», пишет колумнист The Washington Post Шаши Тарур. В частности, Черчилль ответствен за «террористическую бомбардировку» Дрездена, бомбардировки в Месопотамии в 1921 году, насильственное переселение и истребление кенийцев и массовый голод в Индии в 1943-м. Всё это говорит о Черчилле как о «военном преступнике и тупом империалисте», отмечает автор.
Washington Post: поддержка молодёжи помогает Путину «укреплять авторитаризм»
Вопреки представлениям Запада об антипутинских настроениях российской молодёжи, именно среди молодых россиян Владимир Путин пользуется наибольшей поддержкой, пишет The Washington Post. В результате они, несмотря на небывалый доселе доступ к информации, всё равно помогают российскому лидеру укреплять авторитаризм.
Обозреватель Washington Post: Америке стоит дать социализму шанс
«Пора попробовать социализм», — к такому выводу пришла обозреватель The Washington Post Элизабет Брюниг. В своей статье Брюниг отмечает, что капитализм приводит американцев к моральной деградации. Обозреватель выражает надежду на то, что история не закончилась вместе с холодной войной и «демократический социализм» в США ещё возможен.