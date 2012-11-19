Ведущая передачи «Долой стереотипы» на канале RT обвинила Израиль в ущемлении прав палестинского народа. По мнению The Algemeiner, это лишний раз подтверждает тот факт, что подконтрольные Кремлю СМИ проявляют заведомую враждебность к еврейскому государству.

Брайтон-Бич голосует за Ромни

Еврейские выходцы из СССР почти единодушны в своем намерении отдать голос за Митта Ромни, пишет The Algemeiner. Они уверены, что республиканцы займут более жесткую позицию по отношению к терроризму и более мягкую – к Израилю.