Strategy Page: Поляки обновят болгарские МиГ-29 вопреки протестам Москвы Болгария наняла польскую компанию, чтобы довести находящиеся на ее вооружении самолеты МиГ-29 до стандартов НАТО, пишет Strategy Page. В то же время российские производители настаивают, что лишь они могут заниматься обновлением этих истребителей. 29 сентября 2015 Strategy Page

Strategy Page: По примеру России Китай избавляется от «лишних» офицеров Китайская армия последовала примеру России и начала крупное сокращение армии – преимущественно «раздувшегося» офицерского состава, сообщает Strategy Page. Успех российской практики китайские эксперты могли наблюдать во время совместных военных учений, и теперь вместо не слишком хорошо подготовленных офицеров Китай, как и Россия, будет готовить сержантов-профессионалов. 25 сентября 2015 Strategy Page

Strategy Page: Россия продаст Су-35 Индонезии – больше они никому не нужны К российским Су-35 Strategy Page относится скептически. Заявление Индонезии о готовности их купить издание считает признаком того, что российские самолеты с трудом находят покупателя, – а потому их нужно продать для «улучшения репутации». Наверняка не обошлось и без внушительных взяток индонезийским чиновникам, включенных в сумму транзакции, добавляет сайт. 25 сентября 2015 Strategy Page

Strategy Page: Россия провалила МАКС из-за ухудшения качества и санкций Недавний авиакосмический салон МАКС в Подмосковье оказался публичным и дорогостоящим провалом, утверждает Strategy Page. Его подготовило многое: и недоступность компонентов из-за санкций, и раздражение арабского мира из-за поддержки Москвой Ирана, и усиливающаяся утечка мозгов, и воровство технологий Китаем. И все эти факторы вдруг сошлись в одной точке, подчеркивает издание. 22 сентября 2015 Strategy Page

Strategy Page: В советском КГБ Путину не доверяли Вопреки распространенным на Западе мифам, Путин не наводнил российскую власть выходцами из спецслужб, заявляет Strategy Page. Бывшие коллеги российского лидера всегда считали его чересчур склонным к риску и потому сейчас предпочитают держаться в стороне. Сам же Путин делает все для возрождения авторитета разведки, отмечает издание. 1 сентября 2015 Strategy Page

Strategy Page: Цель расширения НАТО – защитить соседей России от ее агрессии Россия часто выставляет Запад агрессором, указывая на многочисленные американские базы за рубежом и расширение НАТО, пишет Strategy Page. Однако, отмечает издание, Кремль также обладает большим военным присутствием за границей. А членство в Североатлантическом альянсе США и Европа предлагают российским соседям только потому, что те опасаются агрессии со стороны Москвы. 26 марта 2015 Strategy Page

Россия поплатилась за Крым квалифицированными кадрами В 2014 году Россия обрела Крым, но потеряла почти 2 миллиона высококвалифицированных сотрудников, которые решили сбежать от все более авторитарного правительства, пишет The Strategy Page. В сочетании с естественной убылью населения утечка мозгов может подтолкнуть Россию к очередной территориальной экспансии, считает автор статьи. 20 марта 2015 Strategy Page

SP: «Перестройку» в российской армии проведут по-американски Переход на западную систему военного резерва, считает Strategy Page, пойдет на пользу российским вооруженным силам. Благодаря этому, военнослужащие запаса будут регулярно проходить военную переподготовку и будут действовать также эффективно, как и регулярные войска, уверено издание. 27 октября 2014 Strategy Page

Strategy Page: Нету в армии больше заботы, чем искать офицерам работу В российской армии создалась странная ситуация: множество офицерских должностей не заполнено и одновременно множество офицеров осталось без работы, соответствующей их квалификации. Связано это с тем, что еще в прошлом веке армия лишилась сержантского звена и офицеры исполняли несвойственные им обязанности, поясняет Strategy Page. 11 февраля 2014 Strategy Page

Оружие на помойку: как Россия избавляется от советских арсеналов Незадолго до Нового года житель Оренбурга нашел в лесу около 1.200 гранат. Сдав их полиции, он получил «идеальный подарок к празднику» - 36.500 долларов. Как сообщает Strategy Page, для России, где после распада СССР многие военные склады остались без присмотра, подобные случаи не редкость. 3 января 2014 Strategy Page