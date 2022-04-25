Responsible Statecraft: расширение НАТО усилит зависимость равнодушной и расточительной Европы от США

Включение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс является весьма сомнительной затеей. Этот шаг не только обострит российско-американские противоречия, но и вынудит Вашингтон брать на себя дополнительные обязанности по защите Европы, пишет в статье для Responsible Statecraft старший научный сотрудник Института Катона и бывший помощник Рональда Рейгана Дуглас Бэндоу.