Radio Free Europe: не все россияне рады возвращению прибалтийских шпрот У российских потребителей есть повод для радости перед наступающими праздниками: на прилавки возвращается «вкус детства» — прибалтийские шпроты, пишет Radio Free Europe. При этом в социальных сетях раздаются призывы к патриотизму россиян и просьбы поддержать калининградских производителей рыбных консервов. 19 декабря 2017 Radio Free Europe

RFE: Пентагон разберётся в «опасных манёврах» ВКС России в Сирии Глава Пентагона пообещал выяснить, были ли последние инциденты между российскими и американскими истребителями в небе над Сирией случайностью или результатом «опасных» манёвров пилотов ВКС России, сообщает Radio Free Europe. «Я не жду безупречного пилотирования, но и опасных манёвров тоже. Так что мы с этим разберёмся», — заверил Джеймс Мэттис. 16 декабря 2017 Radio Free Europe

RFE/RL: Россия признала ряд американских СМИ иноагентами «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Голос Америки», а также ряд других американских СМИ признаны в России иностранными агентами, сообщает RFE/RL. Как отмечается в статье, российское ведомство составило данный список, руководствуясь недавно принятым законом, который, по словам российских официальных лиц, стал «симметричным ответом» на действия американских властей по отношению к телеканалу RT. 5 декабря 2017 Radio Free Europe

RFE: WADA пригрозило России очередными санкциями за «отрицание допинга» Чем больше Москва отрицает «государственную допинг-программу», тем более жёсткие санкции ей грозят на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, предупредил следователь Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен. Как сообщает Radio Free Europe, Макларен сделал это заявление в ответ на заверения России, что ответственность за допинг несут не госчиновники, а беглый заведующий «допинг-лабораторией» Григорий Родченков. 29 ноября 2017 Radio Free Europe

RFE/RL: Госдеп осудил Москву за аналог закона США об иностранных агентах Государственный департамент США раскритиковал новый российский закон, требующий от СМИ с зарубежным финансированием регистрироваться в качестве иностранных агентов, передаёт Radio Free Europe / Radio Liberty. По словам представителя Госдепа Хезер Науэрт, Москва стремится «усилить контроль над СМИ», а сравнения между данной нормой и аналогичными актами, действующими в США, «недопустимы». 29 ноября 2017 Radio Free Europe

RFE: Всероссийская федерация лёгкой атлетики «сожалеет» о решении IAAF Совет Международной ассоциации лёгкой атлетики (IAAF) принял решение не восстанавливать членство ВФЛА в организации, сообщает Radio Free Europe. Как пояснила IAAF, Россия предприняла недостаточно усилий, чтобы решить проблему допинга в российском спорте. 27 ноября 2017 Radio Free Europe

RFE: Порошенко сравнил голодомор с холокостом и призвал Россию «покаяться» Москва должна признать голодомор геноцидом украинского народа или «хотя бы покаяться» за него. С таким заявлением выступил президент Украины Пётр Порошенко. Он также предложил принять закон об ответственности за отрицание голодомора, передаёт Radio Free Europe. 26 ноября 2017 Radio Free Europe

RFE: Украина тоже пытается допросить Манафорта, но пока безуспешно Украина намерена обратиться к Минюсту США с просьбой допросить Пола Манафорта по делу против бывшего украинского министра юстиции Александра Лавриновича, сообщает Radio Free Europe со ссылкой на руководителя департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка. Последний также отметил, что Киев уже несколько раз обращался к американской стороне по поводу экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа, однако Вашингтон никак не отреагировал на эти запросы. 3 ноября 2017 Radio Free Europe

RFE: в Европарламенте призвали наказывать Россию и укреплять «Восточное партнёрство» Комитет Европейского парламента по иностранным делам призвал ужесточить антироссийские санкции и укрепить связи Евросоюза с участниками проекта «Восточное партнёрство» — Грузией, Молдавией и Украиной, сообщает Radio Free Europe. По мнению комитета, несмотря на существующие меры наказания, «военное присутствие Москвы в регионе за последние годы всё же увеличилось». 11 октября 2017 Radio Free Europe

Radio Free Europe: президенту Чехии отказали в праве признать Крым российским Президент Чехии Милош Земан и премьер-министр страны Богуслав Соботка разошлись во мнениях по поводу санкций Европейского союза против России, сообщает Radio Free Europe. Земан отметил, что присоединение Крыма к России — это «свершившийся факт», на что Соботка заявил: комментарии Земана «находятся в резком противоречии с внешней политикой» Чехии и президент «не имел мандата» на такие заявления. 11 октября 2017 Radio Free Europe