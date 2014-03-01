Обама: Ядерная война с Россией? Что за чушь!

Выступление американского президента в Национальном комитете Демократической партии прервал «крикун», потребовавший рассказать о планах ядерной войны с Россией. Барак Обама отреагировал просто блестяще, в миллионный раз доказав, что он не такой, как Джордж Буш-младший, пишет Politicus USA.