Politicus USA
Обама: Ядерная война с Россией? Что за чушь!
Выступление американского президента в Национальном комитете Демократической партии прервал «крикун», потребовавший рассказать о планах ядерной войны с Россией. Барак Обама отреагировал просто блестяще, в миллионный раз доказав, что он не такой, как Джордж Буш-младший, пишет Politicus USA.
Politicus USA: Антигейские настроения России проникают в Конгресс США
Американские консерваторы-экстремисты готовы открыть сезон охоты на геев. Спикер Палаты представителей Джон Бонер помог антигейской организации Всемирный конгресс семей найти место для проведения симпозиума в Сенате. Теперь они собираются убедить республиканцев перенять российские антигейские законы для защиты семьи и христианских ценностей.