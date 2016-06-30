Глава ЦРУ: Без России США не справятся с конфликтом в Сирии

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что США вряд ли продвинутся вперед на политическом фронте в Сирии без российской помощи. Как сообщает National Defense, для победы над «Исламским государством» США нужны активное сотрудничество с Россией и неподдельный интерес к этому с ее стороны.