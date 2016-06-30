National Defense
Глава ЦРУ: Без России США не справятся с конфликтом в Сирии
Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что США вряд ли продвинутся вперед на политическом фронте в Сирии без российской помощи. Как сообщает National Defense, для победы над «Исламским государством» США нужны активное сотрудничество с Россией и неподдельный интерес к этому с ее стороны.
Пентагон: Россия и Китай вскоре превзойдут США по военной мощи
По мнению представителя Пентагона Франка Кендалла, Россия и Китай вскоре могут обогнать США по военной мощи, сообщает National Defense. В то время как американское правительство сокращает расходы на оборону, Москва и Пекин высокими темпами модернизируют свои военные арсеналы, заявил чиновник.