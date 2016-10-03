LaRouche PAC

Сенатор Блэк: Разгром «Аль-Каиды» в Алеппо для Обамы не победа, а поражение

Основой повстанческого движения в Сирии является местная ветвь «Аль-Каиды» – той самой террористической организации, которая устроила страшные теракты 11 сентября 2001 года. А потому американцам следует ликовать, услышав новости о том, что войска сирийского правительства при помощи России вот-вот вернут контроль над Алеппо. Но Вашингтон не честен с собственным народом: он поддерживает террористов, хотя эта политика и привела Обаму к провалу, уверен член сената штата Вирджинии Ричард Блэк.