CJR: регистрация RT в качестве иностранного агента создаёт нежелательный прецедент

Для тех, кто на дух не переносит телеканал RT, его регистрация в США качестве «иностранного агента» стала бальзамом на душу, пишет колумнист Columbia Journalism Review и исполнительный директор неправительственной организации Committee to Protect Journalists. Но не имеет значения, занимается телеканал RT пропагандой или нет, отмечает автор. По его мнению, важно другое: плохая идея позволять американскому или любому другому правительству определять, что является журналистикой, поскольку это может иметь далеко идущие последствия.