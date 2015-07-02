Boing Boing
Американский проповедник: Господь покарает США руками России
Легализовав однополые браки, США навлекли на себя «гнев Божий», и теперь их ждет «кара небесная», уверен американский проповедник Уильям Тэпли, называющий себя «Третьим Орлом Апокалипсиса». Он считает, что инструментом в руках Господа станет Россия, которая выступает против однополых браков.
BB: Кремль предлагает «Кремниевой долине» «тоталитарный» интернет
Принятие закона о хранении базы данных россиян только на территории страны ставит перед американскими интернет-компаниями дилемму, пишет в своей статье для издания Boing Boing журналист Кори Доктороу. Западным корпорациям либо придется покинуть страну, либо, руководствуясь своим китайским опытом, начать сотрудничество с «авторитарными» российскими властями.