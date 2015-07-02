Boing Boing

Американский проповедник: Господь покарает США руками России

Легализовав однополые браки, США навлекли на себя «гнев Божий», и теперь их ждет «кара небесная», уверен американский проповедник Уильям Тэпли, называющий себя «Третьим Орлом Апокалипсиса». Он считает, что инструментом в руках Господа станет Россия, которая выступает против однополых браков.