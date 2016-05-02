Atlantic Sentinel: Ливия - идеальное место для новой «военной авантюры» Москвы Россия может начать борьбу с «Исламским государством» в Ливии, пишет в авторской колонке для Atlantic Sentinel американский публицист Райан Бол. Таким образом, по его словам, Владимир Путин испробует уже зарекомендовавшую себя в Сирии формулу – максимально использует свои вооруженные силы при минимальном риске, что прибавит ему политического веса на родине. 2 мая 2016 Atlantic Sentinel

Atlantic Sentinel: Египет «угрожает» американцам дружбой с Россией Египет не заинтересован в налаживании военных связей с Москвой, пишет обозреватель Atlantic Sentinel Ник Оттенс, комментируя российско-египетские переговоры. По его мнению, Каир лишь использует Россию для того, чтобы добиться от США возобновления программы военной помощи. 15 ноября 2013 Atlantic Sentinel