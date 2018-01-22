Associated Press: глава RT говорит, что регистрация в качестве иностранного агента осложнила работу российского телеканала Глава российского телеканала RT, который, по мнению американских спецслужб, был замешан в кампании по оказанию влияния на американские выборы, считает, что регистрация в качестве иностранного агента в США осложнила его работу. 22 января 2018 Associated Press

Американский конгрессмен: Трамп представляет для США большую угрозу, чем Россия Инициативы и политика Дональда Трампа несут в себе огромную угрозу для Соединённых Штатов, считает видный представитель американского парламента Адам Шифф. В интервью Associated Press он рассказал, что США теперь лучше понимают, как справляться с попытками вмешательства извне, но Россия по-прежнему остаётся мощным киберпротивником. 8 ноября 2017 Associated Press

Associated Press: «русская реклама» в Facebook впечатляет и пугает На слушаниях в сенате были продемонстрированы примеры рекламы в Facebook, которую, как утверждается, использовала Россия, чтобы «повлиять» на выборы в США, передаёт Associated Press. В интервью агентству специалист по технологиям Омар Ахтар отметил, что эти «провокационные» объявления оказывали сильное воздействие на американцев. 2 ноября 2017 Associated Press

Associated Press остудило пыл египтян, собирающихся на ЧМ-18 «замутить» с россиянками Египтянам, которые собираются посетить Россию не только ради того, чтобы посмотреть на игру своей команды на ЧМ-2018, но и чтобы познакомиться с «девушками своих грёз», стоит несколько умерить свой пыл, пишет Associated Press. По мнению журналистки местного издания, многих русских женщин в мужчине, прежде всего, интересуют деньги. Кроме того, не все они подходят под бытующий среди египтян стереотип о страстной и спортивной русской блондинке. 21 октября 2017 Associated Press

Не давить, а понять: Оливер Стоун рассказал о своём подходе к Путину Режиссёр Оливер Стоун, который снял документальный фильм о Владимире Путине, понимает, что его будут критиковать за недостаточно жёсткий стиль, пишет Associated Press. Однако он утверждает, что сделал всё, что мог, и оказывал давление на российского президента в тех местах, где это было необходимо. Стоун напоминает, что он не журналист и у него совсем иной стиль, нежели, например, у Мегин Келли, которая также недавно брала интервью у Владимира Путина. 8 июня 2017 Associated Press

AP: Путин не исключает возможности провести в России ещё одну Олимпиаду В интервью историку олимпийского движения Дэвиду Миллеру российский президент не исключил «возможности того, что Россия может принять участие в подаче заявок на право провести ещё одну Олимпиаду». Говоря о летних Олимпийских играх — 2028, Владимир Путин предложил провести их в Сочи, Санкт-Петербурге или Казани. 6 мая 2017 Associated Press

AP: власти США считают, что Россия знала о готовящейся «химатаке» Американские власти считают, что Россия заранее знала о подготовке «химатаки», которую якобы осуществили сирийские вооружённые силы. Associated Press передаёт, что, по словам анонимного американского чиновника, в районе больницы, куда отправились пострадавшие, был замечен «управляемый русскими беспилотник». 11 апреля 2017 Associated Press

Постпред США при ООН: Россия не выполнила своих обязательств по химоружию в Сирии Москва обещала решить проблему сирийского химического оружия, но газовые атаки не прекращаются, заявляет постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. По её словам, всё, что делала Россия — это накладывала вето на резолюции против Дамаска, покрывая преступления Башара Асада. 7 апреля 2017 Associated Press

AP: пока Трамп пугает мир, США по-тихому сокращают ядерный арсенал Американские ВВС заявили о том, что уже в апреле ядерный арсенал страны будет сокращён с 450 до 400 единиц. Таким образом США пытаются выполнить свои обязательства по заключенному с Россией договору по СНВ, утверждает журналист Associated Press. Впрочем, эти действия противоречат риторике президента США, пообещавшего, наоборот, укреплять ядерный арсенал страны. 20 марта 2017 Associated Press

AP: Американских выборщиков накажут тысячей долларов за отказ голосовать за Клинтон Выборщиков из штата Вашингтон, которые должны были проголосовать за победившую в этом штате Клинтон, но не стали этого делать, оштрафуют на тысячу долларов, сообщает Associated Press. Вместо Клинтон причитающиеся ей голоса получил бывший госсекретарь Колин Пауэлл и защитница прав коренного населения активистка Вера Пятнистый Орел. 23 декабря 2016 Associated Press