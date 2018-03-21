American Conservative: отравление в Солсбери не выгодно ни России, ни Кремлю, ни Путину Россию объявили главным подозреваемым по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери, однако, как считает американский политик и публицист Патрик Бьюкенен, для совершения данного преступления у Кремля мотива нет. Как он пишет в статье для American Conservative, это отравление было организовано теми, кто хочет навечно разорвать связи между Россией и Западом, и прежде, чем обвинять Россию, нужно постараться во всём разобраться. 21 марта 2018 American Conservative

AC: США и Россия ещё могут поладить, если Трамп воздержится от новых провокаций Президент Трамп уже не может сделать ни шага, чтобы его не назвали «марионеткой Путина», пишет The American Conservative. Но для международной безопасности крайне важно, чтобы США и Россия поддерживали отношения сотрудничества. Поэтому восстанавливать отношения с Москвой необходимо, хотя для этого США придётся приложить ещё массу усилий, воздерживаясь от новых провокационных шагов, подчёркивается в статье. 8 декабря 2017 American Conservative

American Conservative: пора распространить действие Первой поправки на Twitter и Google Спрятавшись за своим статусом частных компаний, Twitter, Facebook и Google обходят Первую поправку американской Конституции и присваивают себе право решать, что должны говорить, читать и думать люди. Как пишет American Conservative, именно эти компании превратились в тех цензоров, появления которых опасались отцы-основатели американского государства. 10 ноября 2017 American Conservative

American Conservative: американская политика санкций не принесёт результата Последние десятилетия показали, что политика санкций не достигает желаемой цели, как это было с КНДР, Кубой или Ираном, и то же самое произойдёт в случае с Россией. Как пишет The American Conservative, США следует отказаться от своего пристрастия к санкциям, поскольку ограничения лишь раззадорят Москву и усугубят и без того тревожную новую холодную войну. 4 августа 2017 American Conservative

American Conservative: несмотря на трения, Запад и Россия должны быть союзниками Враждебное отношение к России и «ненависть к Путину» на Западе сейчас разжигается активнее, чем в худшие дни холодной войны, пишет Патрик Бьюкенен на страницах The American Conservative. Однако все эти «ненавистники» в то же время игнорируют нарушения прав человека и попрание «американских ценностей» со стороны правительств других стран, таких как Китай, Турция или Филиппины, отмечается в статье. Содействие со стороны Москвы чрезвычайно важно для обеспечения международной стабильности и урегулирования самых серьёзных кризисов в разных точках планеты, поэтому Запад и Россия — это «естественные союзники», несмотря на все разногласия, напоминает автор. 15 июля 2017 American Conservative

AC: Путин набирает популярность на Западе, выступая против «декадентской цивилизации» Президент Путин «лучше понял новый век», чем его соперники на Западе, поэтому он не только остаётся популярным в России, но и приобретает зарубежных сторонников даже там, где политическая верхушка относится к нему крайне враждебно, пишет The American Conservative. Для многих Путин стал символом национального суверенитета в борьбе с глобализмом, и вполне возможно, что в политических баталиях XXI века новая Россия под его руководством окажется на стороне победителей, отмечается в статье. 1 апреля 2017 American Conservative

American Conservative хочет знать, зачем Маккейну Черногория в составе НАТО У США нет никаких причин жаждать включения Черногории в состав НАТО, ведь это принесёт Америке лишь новые обязательства. Тем не менее сенатор США Джон Маккейн призывает единогласно одобрить вступление этой страны в альянс и обвиняет несогласного с ним коллегу в том, что тот работает на Кремль. The American Conservative недоумевает: почему Маккейн так стремится включить проблемную Черногорию в НАТО? 17 марта 2017 American Conservative

American Conservative: Россия — не враг США, а «огромный естественный союзник» В современных реалиях новой борьбы за мир Россия и Соединённые Штаты являются естественными союзниками, уверен американский политик и публицист Патрик Бьюкенен. Как он пишет в статье для American Conservative, Москва и Вашингтон могут спорить по поводу Крыма и Донбасса, однако они находятся в одной лодке, сталкиваясь с вызовами, которые угрожают самому их существованию. 1 марта 2017 American Conservative

AC: в разговоре с Путиным Трамп раскритиковал «невыгодную сделку» Обамы с Москвой Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключённый Бараком Обамой в 2010 году с Россией, — «невыгодная сделка» для Соединённых Штатов. Именно так назвал новый президент США соглашение по СНВ во время первой телефонной беседы с Владимиром Путиным, сообщает The American Conservative. И в этом нет ничего удивительного, ведь, по мнению Трампа, все договоренности Обамы с иностранными государствами лишь вредят американским интересам, подчёркивает издание. 10 февраля 2017 American Conservative

Экс-офицер ЦРУ: в докладе американских спецслужб есть всё, кроме доказательств Формулировки доклада американской разведки говорят о том, что у спецслужб нет неопровержимых доказательств причастности России к «хакерским атакам» в США,считает бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди. В статье для American Conservative он отмечает, что большинство «выводов» основано лишь на углублённой критике материалов российских государственных СМИ, в том числе RT, которые в целом работают ничуть не хуже многих западных. 10 января 2017 American Conservative