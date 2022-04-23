Посол Малайзии в Москве заявил о преждевременности перехода на расчёты в нацвалютах

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Переходить на расчёты в национальных валютах России и Малайзии пока бессмысленно, заявил посол в Москве Бала Чандран.
Посол Малайзии в Москве заявил о преждевременности перехода на расчёты в нацвалютах
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В интервью РИА Новости он пояснил, что для работы механизма у государств-участников должны быть общие элементы: если объём торговли и инвестиций достаточный, есть взаимный спрос на нацвалюты. Если нет, то механизм работать не будет.

«Так как существенного объёма торговли и инвестиций между Россией и Малайзией нет, я не вижу возможности перехода на такой механизм. У российского бизнеса должна быть большая потребность в ринггитах, а у малайзийского — в рублях. Пока её нет, переход на нацвалюты не применим», — сказал дипломат.

Ранее директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что страны Евразийского экономического союза проводят более 70% операций по взаиморасчётам в национальных валютах.

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