Посол Малайзии в Москве заявил о преждевременности перехода на расчёты в нацвалютах

Переходить на расчёты в национальных валютах России и Малайзии пока бессмысленно, заявил посол в Москве Бала Чандран.

В интервью РИА Новости он пояснил, что для работы механизма у государств-участников должны быть общие элементы: если объём торговли и инвестиций достаточный, есть взаимный спрос на нацвалюты. Если нет, то механизм работать не будет.

«Так как существенного объёма торговли и инвестиций между Россией и Малайзией нет, я не вижу возможности перехода на такой механизм. У российского бизнеса должна быть большая потребность в ринггитах, а у малайзийского — в рублях. Пока её нет, переход на нацвалюты не применим», — сказал дипломат.

Ранее директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что страны Евразийского экономического союза проводят более 70% операций по взаиморасчётам в национальных валютах.