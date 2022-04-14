В МИД России сообщили о широком использовании странами ЕАЭС нацвалют в торговле

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводят более 70% операций по взаиморасчётам в национальных валютах. Как заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов, государства — члены союза стараются уйти от использования доллара в торговле.

«Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчётах и отходу от использования доллара», — приводит РИА Новости его слова.

Евдокимов добавил, что ещё до введения антироссийских санкций доля нацвалют в торговле между странами ЕАЭС превышала 70%.

Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев сообщил, что доля рубля в торговле стран ЕАЭС уже превышает две трети, кроме того, есть возможность её нарастить.

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