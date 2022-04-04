Глазьев: доля рубля в торговле стран ЕАЭС уже превышает две трети

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев сообщил, что доля рубля в торговле стран ЕАЭС уже превышает две трети, кроме того, есть возможность её нарастить.

«Если говорить о взаимной торговле, то во внутренних взаимных расчётах стран ЕАЭС достигнуты серьёзные успехи: в период с 2013 по 2020 год платежи в национальных валютах увеличились с 63 до 74%. Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Киргизией», — сказал Глазьев РИА Новости.

Он подчеркнул, что есть возможности для наращивания доли рубля в торговле с, например, Киргизией, 40% торгового оборота с которой обслуживается в долларах.

«В Казахстане и Беларуси второй по значимости расчётной валютой также является доллар, который занимает 28% и 9% торгового оборота России с этими странами соответственно», — сказал министр.

18 марта министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о поэтапном переходе в расчёты в национальных валютах при проведении таможенных платежей внутри ЕАЭС.