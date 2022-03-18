Совет ЕЭК одобрил поэтапный переход в расчёты в нацвалютах при таможенных платежах

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о поэтапном переходе в расчёты в национальных валютах при проведении таможенных платежей внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Второй очень важный вопрос, который обсуждался, — это вопрос о взаимных расчётах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, они потом расщепляются в определённых пропорциях, которые закреплены договором союза, и соответственно попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше всё это проходило с использованием иностранной валюты. На сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе в расчёты в национальных валютах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов рассказал о возможности мирового перехода к расчётам в других валютах вместо доллара.