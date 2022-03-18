Аналитик Тузов заявил о возможности перехода к расчётам в других валютах вместо доллара

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Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов рассказал о возможности мирового перехода к расчётам в других валютах вместо доллара.

По словам Тузова, проведение практически всех международных расчётов через корреспондентские счета в США повышает риски отмены или блокировки любой операции для разных стран и компаний.

«Политики США стали часто использовать этот метод для давления на другие страны. Ответным шагом является переход на расчёты в суверенных валютах», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

Другим фактором, снижающим привлекательность доллара, является рост показателей инфляции в США, отметил Тузов.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT Arabic заявил, что доверие к доллару подрывается из-за действий американских властей, российские компании с каждым годом всё чаще переходят на расчёты в национальных валютах.

Силуанов также заявлял, что китайский юань является одним из валютных резервов для России и российская сторона будет его использовать.

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