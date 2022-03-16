Глава Минфина Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару из-за действий властей США

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Глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT Arabic заявил, что доверие к доллару подрывается из-за действий американских властей, российские компании с каждым годом всё чаще переходят на расчёты в национальных валютах.
Глава Минфина Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару из-за действий властей США
  • Gettyimages.ru
  • © Viktoryia Vinnikava / EyeEm

«Доверие к доллару существенно подрывается теми ограничениями, которые сами же американские власти вводят в отношении использования американской валюты», — сообщил он.

По словам министра, Россия в последние годы всё больше и больше переходила на расчёты в национальных валютах.

«Если это торговля с нашими постоянными партнёрами, такими как Китай, Индия и другими странами, в первую очередь, нашего близкого окружения — ЕАЭС, то объёмы недолларовой торговли, расчётов в национальных валютах увеличиваются с каждым годом», — отметил Силуанов.

Ранее глава Минфина рассказал о мерах поддержки экономики России в условиях антироссийских санкций.

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