В Подмосковье расширили программу льготного кредитования бизнеса

С пятницы, 1 апреля, Московский областной фонд микрофинансирования увеличил число кредитных программ для предпринимателей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«С 1 апреля областным Фондом микрофинансирования вводятся две новые программы. Это «Импортозамещение», в рамках которой бизнес сможет получить заём на сумму до 5 млн рублей по ставке 5% годовых. Также добавится программа «Рефинансирование», которая позволит предпринимателям получить до 5 млн рублей по ставке 14% годовых», — заявила зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Максимальный срок кредитования по новым программам — три года, передаёт «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по пяти программам фонда финансирование можно получить в ускоренном порядке.

Ранее сообщалось, что программа льготного кредитования сохраняется для резидентов СЭЗ Крыма и Севастополя.