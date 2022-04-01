Программа льготного кредитования сохраняется для резидентов СЭЗ Крыма и Севастополя

Правительство России приняло решение сохранить программу льготного кредитования резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе в 2022 году.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Ставка по кредиту для резидентов будет снижена на 15% по сравнению со ставкой банка. Размер кредита составит от 10 млн до 5 млрд рублей. Объём инвестиций в проект должен составлять не менее 30 млн рублей.

Получить льготный кредит смогут резиденты СЭЗ, работающие в приоритетных для региона направлениях: растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов, одежды, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, стекла, компьютеров, транспортных средств, электронных и оптических изделий.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.