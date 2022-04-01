Программа льготного кредитования сохраняется для резидентов СЭЗ Крыма и Севастополя

Короткая ссылка
Правительство России приняло решение сохранить программу льготного кредитования резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе в 2022 году.
Программа льготного кредитования сохраняется для резидентов СЭЗ Крыма и Севастополя
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Ставка по кредиту для резидентов будет снижена на 15% по сравнению со ставкой банка. Размер кредита составит от 10 млн до 5 млрд рублей. Объём инвестиций в проект должен составлять не менее 30 млн рублей.

Получить льготный кредит смогут резиденты СЭЗ, работающие в приоритетных для региона направлениях: растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов, одежды, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, стекла, компьютеров, транспортных средств, электронных и оптических изделий.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить