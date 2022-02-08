Рост промышленного производства в Подмосковье составил 17% в 2021 году
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Мининвеста.
«В декабре промпроизводство Подмосковья выросло на 19,2%, годовой прирост составил 17%», — заявила зампред областного правительства, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Наибольший прирост отмечен на предприятиях по выпуску готовых изделий из металла — 53%.
На объектах, производящих мебель, рост превысил 32%.
Ранее НСН сообщала, что объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в январе — августе 2021 года составил $20,13 млрд.