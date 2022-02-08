Рост промышленного производства в Подмосковье составил 17% в 2021 году

Рост промышленного производства в Московской области составил 17% в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Мининвеста.

«В декабре промпроизводство Подмосковья выросло на 19,2%, годовой прирост составил 17%», — заявила зампред областного правительства, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Наибольший прирост отмечен на предприятиях по выпуску готовых изделий из металла — 53%.

На объектах, производящих мебель, рост превысил 32%.

Ранее НСН сообщала, что объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в январе — августе 2021 года составил $20,13 млрд.