В Тверской области подвели итоги сельскохозяйственных работ в 2021 году
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Общая сумма государственной поддержки предприятий АПК региона составила более 1 млрд рублей за год, заявил министр сельского хозяйства Тверской области Константин Каравайный.
Также члены законодательного собрания рассмотрят проект областного бюджета на 2022 год.
В свою очередь, как сообщает megatyumen.ru, представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл заседание совета по социально-экономическому развитию регионов.
В ходе заседания был отмечен рост индекса промышленного производства за январь — октябрь 2021 года на 6% по сравнению с прошлым годом.