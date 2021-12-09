В Тверской области подвели итоги сельскохозяйственных работ в 2021 году

В Тверской области на заседании постоянного комитета законодательного собрания по аграрной политике и природопользованию подвели итоги сельскохозяйственных работ в регионе в 2021 году.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Общая сумма государственной поддержки предприятий АПК региона составила более 1 млрд рублей за год, заявил министр сельского хозяйства Тверской области Константин Каравайный.

Также члены законодательного собрания рассмотрят проект областного бюджета на 2022 год.

В свою очередь, как сообщает megatyumen.ru, представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл заседание совета по социально-экономическому развитию регионов.

В ходе заседания был отмечен рост индекса промышленного производства за январь — октябрь 2021 года на 6% по сравнению с прошлым годом.