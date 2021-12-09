В Тверской области подвели итоги сельскохозяйственных работ в 2021 году

Короткая ссылка
В Тверской области на заседании постоянного комитета законодательного собрания по аграрной политике и природопользованию подвели итоги сельскохозяйственных работ в регионе в 2021 году.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Общая сумма государственной поддержки предприятий АПК региона составила более 1 млрд рублей за год, заявил министр сельского хозяйства Тверской области Константин Каравайный.

Также члены законодательного собрания рассмотрят проект областного бюджета на 2022 год.

В свою очередь, как сообщает megatyumen.ru, представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл заседание совета по социально-экономическому развитию регионов.

В ходе заседания был отмечен рост индекса промышленного производства за январь — октябрь 2021 года на 6% по сравнению с прошлым годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить