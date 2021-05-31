Средний размер ипотечных кредитов в России превысил 3 млн рублей в апреле

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Средний размер ипотечных кредитов в России достиг рекордных 3,06 млн рублей в апреле 2021 года.
Средний размер ипотечных кредитов в России превысил 3 млн рублей в апреле
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, когда было выдано кредитов на 2,92 млн рублей, то показатель вырос на 29,2%.

В апреле наибольший средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов — лидеров по объёмам ипотеки оказался в Москве (6,57 млн рублей), Московской области (4,88 млн) и Санкт-Петербурге (4,07 млн).

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.

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