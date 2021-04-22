Эксперт дал рекомендации по оформлению ипотеки

Директор Института нового общества Василий Колташов дал рекомендации по оформлению ипотеки.

«Ипотечные кредиты нужно стараться брать в крупных банках, полагаясь на опыт своих знакомых, которые с этими банками уже работали, брали и погашали кредиты. Это не очень большой список», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, особенностью таких банков является типовой договор без серьёзных подводных камней.

Как отметил Колташов, многие застройщики рекомендуют обращаться к банку, который кредитует стройку.

«Тогда банк кредитует покупку по лучшей схеме, чем другой банк, к которому вы обратитесь при покупке нового жилья. Я говорю о новостройках. Эти схемы тоже могут быть оптимальными, но нужно всё внимательно просматривать», — сказал эксперт.

Он также советует оформлять ипотеку в случае, если финансовое положение устойчивое.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в НБКИ оценили темпы выдачи потребкредитов в I квартале.