В Москве открыли приём заявок на субсидии для экспортёров

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В Москве открыли приём заявок на субсидии и гранты для экспортёров.
В Москве открыли приём заявок на субсидии для экспортёров
  • globallookpress.com

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, документы можно подать до 30 апреля.

«В прошлом году общая сумма субсидий и грантов, одобренных экспортёрам, увеличилась почти до 500 млн рублей. В том числе благодаря поддержке города объём несырьевого экспорта московских компаний за год вырос на треть и достиг примерно $40 млрд», — сказала заммэра.

Со своей стороны, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что за 2020 год одобрено более 150 заявок на экспортный кешбэк на общую сумму 380 млн рублей.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.

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