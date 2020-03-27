Эксперт оценил перспективы газопровода «Сила Сибири — 2»

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Заместитель руководителя по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценил перспективы газопровода «Сила Сибири — 2».
Эксперт оценил перспективы газопровода «Сила Сибири — 2»
  • © gazprom.ru

«Этот проект необходим китайской стороне, поскольку он входит в пакет, по которому переговоры между Москвой и Пекином велись изначально», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, нужно исходить из долгосрочных оценок развития КНР и китайского энергетического баланса.

Как пояснил эксперт, в стране существует потенциал роста как потребления газа, так и его импорта.

«Потенциал здесь очень большой, а то, что сейчас, на волне коронавируса, имел место спад темпов роста потребления газа в Китае, на это никак не повлияет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером поддержал переход к разработке технико-экономического обоснования работ для газопровода «Сила Сибири — 2».

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