Путин одобрил подготовку к строительству газопровода «Сила Сибири — 2»
- РИА Новости
По словам Миллера, был проведён технико-экономический анализ, который показал целесообразность проекта и то, что он экономически эффективен.
Он попросил президента «дать поручение для перехода» к разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири — 2».
«Хорошо, конечно. Договорились», — ответил глава государства.
Стенограмма встречи опубликована пресс-службой Кремля.
Ранее в Казахстане предложили российской стороне рассмотреть возможность прохождения «Силы Сибири — 2» по территории республики.
В начале декабря 2019 года Путин и председатель Китая Си Цзиньпин приняли участие в церемонии начала поставок газа в КНР, запустив газопровод «Сила Сибири».