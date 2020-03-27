Путин одобрил подготовку к строительству газопровода «Сила Сибири — 2»

Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером поддержал переход к разработке технико-экономического обоснования работ для газопровода «Сила Сибири — 2».

По словам Миллера, был проведён технико-экономический анализ, который показал целесообразность проекта и то, что он экономически эффективен.

Он попросил президента «дать поручение для перехода» к разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири — 2».

«Хорошо, конечно. Договорились», — ответил глава государства.

Стенограмма встречи опубликована пресс-службой Кремля.

Ранее в Казахстане предложили российской стороне рассмотреть возможность прохождения «Силы Сибири — 2» по территории республики.

В начале декабря 2019 года Путин и председатель Китая Си Цзиньпин приняли участие в церемонии начала поставок газа в КНР, запустив газопровод «Сила Сибири».