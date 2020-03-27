Путин одобрил подготовку к строительству газопровода «Сила Сибири — 2»

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером поддержал переход к разработке технико-экономического обоснования работ для газопровода «Сила Сибири — 2».
Путин одобрил подготовку к строительству газопровода «Сила Сибири — 2»
  • РИА Новости

По словам Миллера, был проведён технико-экономический анализ, который показал целесообразность проекта и то, что он экономически эффективен.

Он попросил президента «дать поручение для перехода» к разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири — 2».

«Хорошо, конечно. Договорились», — ответил глава государства.

Стенограмма встречи опубликована пресс-службой Кремля.

Ранее в Казахстане предложили российской стороне рассмотреть возможность прохождения «Силы Сибири — 2» по территории республики.

В начале декабря 2019 года Путин и председатель Китая Си Цзиньпин приняли участие в церемонии начала поставок газа в КНР, запустив газопровод «Сила Сибири».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить