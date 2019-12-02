Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

© Алексей Никольский

РИА Новости

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики», — объявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. RT ведёт прямую трансляцию. Ранее в МИД Китая заявили, что газопровод «Сила Сибири» станет важным стратегическим проектом двух государств и новым стимулом для развития сотрудничества. В конце октября «Газпром» сообщил о завершении заполнения «Силы Сибири».