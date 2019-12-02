Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»
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- РИА Новости
«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики», — объявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Ранее в МИД Китая заявили, что газопровод «Сила Сибири» станет важным стратегическим проектом двух государств и новым стимулом для развития сотрудничества.
В конце октября «Газпром» сообщил о завершении заполнения «Силы Сибири».