Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

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Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики», — объявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее в МИД Китая заявили, что газопровод «Сила Сибири» станет важным стратегическим проектом двух государств и новым стимулом для развития сотрудничества.

В конце октября «Газпром» сообщил о завершении заполнения «Силы Сибири».

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