«Беспрецедентный проект»: Путин во время запуска газопровода «Сила Сибири» в Китай

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в формате телемоста приняли участие в торжественной церемонии начала поставок газа в Китай по восточному маршруту. Согласно действующему контракту, через газопровод «Сила Сибири» будет ежегодно перекачиваться 38 млрд кубометров голубого топлива. RT вёл прямую трансляцию.