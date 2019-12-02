«Беспрецедентный проект»: Путин во время запуска газопровода «Сила Сибири» в Китай

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RT
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в формате телемоста приняли участие в торжественной церемонии начала поставок газа в Китай по восточному маршруту. Согласно действующему контракту, через газопровод «Сила Сибири» будет ежегодно перекачиваться 38 млрд кубометров голубого топлива. RT вёл прямую трансляцию.

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