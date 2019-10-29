От месторождения до Благовещенска: «Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

«Газпром» сообщил о завершении заполнения «Силы Сибири». Голубое топливо прошло от Чаяндинского месторождения в Якутии до станции в районе Благовещенска. Таким образом, констатировали в компании, часть ведущего в Китай газопровода готова к началу поставок в КНР. Старт коммерческой эксплуатации намечен на декабрь 2019 года.

«Газпром» заполнил газопровод из России в Китай «Сила Сибири». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что топливо с Чаяндинского месторождения в Якутии доведено до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.

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«Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай», — приводит ТАСС текст сообщения.

В «Газпроме» подчеркнули, что в рамках следующего этапа будет заполнен газом трансграничный переход через Амур. При этом начало поставок в Китай назначено на 1 декабря.

Само заполнение началось в конце лета. Об этом 29 августа сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе Первого нефтегазового форума республики.

«Наш форум проходит в преддверии запуска магистрального газопровода «Сила Сибири», — говорил он. — И сегодня я могу сказать, что буквально вчера началось уже наполнение газопровода «Сила Сибири» газом. С первого декабря этого года, мы уверены, грандиозный трубопроводный проект заработает, что станет достижением всей нашей великой страны».

А 11 октября «Газпром» сообщил, что заполнение газом шло согласно графику. При этом часть работ проводилась с опережением.

«Проходит в экстремальных природно-климатических условиях»

Напомним, газопровод «Сила Сибири» проходит из России в Китай. Это совместный проект «Газпрома» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Он начинается с Ковыктинского газового месторождения, проходит через Чаяндинское, затем приходит к Амурскому газоперерабатывающему заводу и оттуда уже тянется на китайскую сторону.

Общая протяжённость газопровода — около 3 тыс. км. Проектная экспортная мощность — 38 млрд кубометров газа. Договор между российской и китайской сторонами был подписан в 2014 году на 30-летний срок. В том же году началось его строительство.

При этом в «Газпроме» подчёркивают, что строительство идёт в экстремальных условиях.

«Трасса газопровода проходит в экстремальных природно-климатических условиях, преодолевает заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с вечномёрзлыми и скальными грунтами», — говорится на сайте компании.

Так, абсолютный температурный минимум составляет от -62 °С в Якутии до -41 °С в Амурской области.

Китайская часть газопровода начинается в Хэйхэ — городе, находящемся на границе с Россией, напротив Благовещенска. Оттуда она будет вести в Шанхай. Общая протяжённость маршрута составляет примерно 3,3 тыс. км. Строительство началось в 2015 году, а запуск запланирован уже на 2019 год. В конце сентября стало известно, что в КНР закончили строительство компрессорной станции N0 для приёма российского газопровода.

Примечательно, что по этому маршруту будет поставляться голубое топливо не только в Китай, но и российским потребителям на Дальнем Востоке.

«Сила Сибири» будет способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Газопровод создаст условия для газоснабжения и газификации российских регионов, развития современных газоперерабатывающих и газохимических производств», — сообщили в «Газпроме».

«Сила Сибири» может прокачать и больше»

Первые полгода после начала поставок газопровод будет работать в пусконаладочном режиме. Об этом в сентябре рассказывал вице-премьер России Дмитрий Козак.

«С 1 декабря действительно... в строгом соответствии с договором купли-продажи газа по этому маршруту начнутся поставки газа, но в первые полгода, в течение шести месяцев, как прописано в договоре купли-продажи, в режиме пусконаладки оборудования», — говорил он.

В этот период невозможно установить гарантированные объёмы ежесуточных поставок, отмечал вице-премьер.

«Поднимаются, конечно, вопросы, чтобы это были гарантированные объёмы, ежесуточные объемы поставляемого газа. Но это невозможно. И не требуется в соответствии с договором, и невозможно объективно по технологическим причинам, потому что ничего гарантировать в режиме пусконаладки невозможно», — говорил он.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что «Сила Сибири» может поставлять и больше 38 млрд кубометров газа ежегодно. Также он рассказал, что ведутся переговоры о строительстве ещё одного газопровода в Китай — по западному маршруту.