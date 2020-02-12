Казахстан предложил проложить «Силу Сибири — 2» через свою территорию

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев на встрече с российским коллегой Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода «Сила Сибири — 2» по территории республики.

«Ногаев предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода «Сила Сибири — 2» по территории Республики Казахстан с дальнейшим присоединением к газопроводной системе «Запад — Восток» Китайской Народной Республики», — приводит ТАСС слова официального представителя Минэнерго Казахстана Серикжана Ерментаева.

Ранее сообщалось, что ситуация с новым коронавирусом в Китае не повлияла на экспорт газа из России в эту страну по газопроводу «Сила Сибири».