Эксперт прокомментировал рост цен на нефть после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе со «Взглядом» прокомментировал рост цен на нефть после атак дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

«У них достаточно резервов, это сможет успокоить инвесторов относительно повышения цен. Но опять-таки цены увеличились на 10% утром. У многих инвесторов нет опасений, что ситуация будет нагнетаться. Они предполагают, что рынок в ближайшем будущем вернётся к исходным позициям», — заявил эксперт.

По его словам, у реальных игроков нет намерения поднять цены на фоне этих событий.

В свою очередь, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с радио Sputnik отметил, что США готовы сделать всё, чтобы не дать ценам на нефть «разогнаться».

«Это болезненно для самих США, это увеличивает себестоимость производства, поскольку сырьё дорожает, а с другой стороны, это чревато падением — всякий раз, когда нефть забиралась на вершину, потом всегда с неё очень больно падали», — сказал он.

16 сентября мировые цены на нефть выросли почти на 20%.