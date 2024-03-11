Орбан: при победе Трампа США и Китай могут заключить крупное торговое соглашение

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что в случае победы бывшего президента США Дональда Трампа на выборах есть возможность заключения крупного торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Об этом сообщил телеканал М1.

По его словам, Трамп перед тем, как проиграл выборы, был очень близок к тому, чтобы заключить крупное всеобъемлющее торговое соглашение с КНР.

«Я вижу, что, конечно, после долгих-долгих и тяжёлых переговоров сейчас тоже будет возможность этого», — сказал Орбан.

По его словам, Трамп пообещал, что не станет давать Украине деньги в случае своего переизбрания на пост, а Европа без США не сможет финансировать конфликт, и тот закончится.