Орбан: при победе Трампа США и Китай могут заключить крупное торговое соглашение
Об этом сообщил телеканал М1.
По его словам, Трамп перед тем, как проиграл выборы, был очень близок к тому, чтобы заключить крупное всеобъемлющее торговое соглашение с КНР.
«Я вижу, что, конечно, после долгих-долгих и тяжёлых переговоров сейчас тоже будет возможность этого», — сказал Орбан.
По его словам, Трамп пообещал, что не станет давать Украине деньги в случае своего переизбрания на пост, а Европа без США не сможет финансировать конфликт, и тот закончится.