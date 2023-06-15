Москва подписала на ПМЭФ соглашение с IT-холдингом о производстве беспилотников

Правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.

Соответствующее соглашение на XXVI Петербургском международном форуме заключили глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский и гендиректор корпорации Игорь Калганов, передаёт НСН.

По словам Овчинского, в новом центре в конце текущего года планируется старт производства беспилотников с тестовыми запусками, а выход на промышленные мощности должен начаться в 2024-м.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Дальневосточном федеральном округе завершился форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток».