В Мытищах построят индустриальный парк

В подмосковных Мытищах построят индустриальный парк «Пирогово». Соответствующее разрешение выдало региональное Министерство жилищной политики.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Парк предназначен для размещения промышленных компаний, представляющих малый и средний бизнес. Запланировано строительство пяти зданий общей площадью 7,5 тыс. кв. м.

Тем временем в Липецке открыли завод по производству эластичного пенополиуретана, передаёт ОТР. Предприятие будет выпускать более 20 марок материала для мебельной, текстильной, строительной и автомобильной промышленности.

Ежегодно предполагается производить более 24 т пенополиуретана.

Ранее сообщалось, что особая экономическая зона «Дубна» привлекла около 67 млрд рублей инвестиций за 17 лет работы, а также обеспечила рабочие места для 5 тыс. специалистов.