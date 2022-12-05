Узнать больше

Экономист Беляев прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть

Короткая ссылка
Экономист Михаил Беляев высказался о введении потолка цен на российскую нефть.
Экономист Беляев прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть
  • РИА Новости

«Группа стран, которая ввела потолок цен, а именно ЕС и примкнувшая к ним Австралия, может регулировать цены только в рамках своего сообщества. То, как они ведут диалог между собой, — это вопрос их договора», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Беляев, сам характер потолка цен носит спорный правовой статус.

Со своей стороны, заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что российская сторона может формализовать запрет на продажу нефти компаниям из ЕС, США, Канады и Австралии.

«Россия могла бы рассмотреть возможности ограничения поставок из РФ чувствительных сырья и материалов для этих стран. Например, страны ЕС сильно зависят от поставок из России ядерного топлива, отдельных видов металлов, которые нужны для работы промышленного сектора», — отметил эксперт.

До этого сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить