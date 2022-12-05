Экономист Беляев прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть

Экономист Михаил Беляев высказался о введении потолка цен на российскую нефть.

«Группа стран, которая ввела потолок цен, а именно ЕС и примкнувшая к ним Австралия, может регулировать цены только в рамках своего сообщества. То, как они ведут диалог между собой, — это вопрос их договора», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Беляев, сам характер потолка цен носит спорный правовой статус.

Со своей стороны, заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что российская сторона может формализовать запрет на продажу нефти компаниям из ЕС, США, Канады и Австралии.

«Россия могла бы рассмотреть возможности ограничения поставок из РФ чувствительных сырья и материалов для этих стран. Например, страны ЕС сильно зависят от поставок из России ядерного топлива, отдельных видов металлов, которые нужны для работы промышленного сектора», — отметил эксперт.

До этого сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.