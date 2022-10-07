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Аналитик Громов выразил мнение о последствиях решения ОПЕК+ для бюджета России

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Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки скажется на доходах бюджета России.
Аналитик Громов выразил мнение о последствиях решения ОПЕК+ для бюджета России
  • РИА Новости

«Что касается нефтегазовых поступлений, то за счёт сверхвысоких цен на все виды сырья, которые экспортировала Россия в течение 2022 года, даже несмотря на то что у нас ожидается некоторое сокращение экспорта по нефти и есть существенное сокращение по газу, общий объём нефтегазовых поступлений в бюджет страны по итогам этого года будет рекордным», — предположил эксперт.

Однако в 2023 году объём нефтегазовых доходов будет сокращаться, полагает он.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с ФАН прокомментировал инициативу ограничения цен на российскую нефть.

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