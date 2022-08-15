Экономист Переславский назвал причины падения мировых цен на нефть

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, почему нефть опустилась в цене ниже $100 за баррель.

«Во-первых, из Китая поступила далеко не радужная статистика — промпроизводство и розничные продажи заметно недотянули до прогнозов, сигнализируя об угрозе для спроса на энергоносители», — прокомментировал эксперт в беседе с ИА REGNUM.

Также, по его словам, на стоимость топлива влияет известие о том, что США наращивают буровую активность. Так, число активных установок увеличилось до 601 единицы.

Покупатели следят за переговорами США и Ирана, которые могут привести к увеличению предложения добычи со стороны Тегерана. Также и саудовская Saudi Aramco сообщила о готовности увеличить добычу до 12 млн баррелей в день в случае необходимости.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.