Товарооборот России и Туркмении в I квартале 2022 года вырос до $171,1 млн

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Товарооборот России и Туркмении в I квартале 2022 года вырос более чем на 45% — до $171,1 млн. Об этом говорится в материалах Кремля к предстоящей встрече президентов двух стран Владимира Путина и Сердара Бердымухамедова.
Товарооборот России и Туркмении в I квартале 2022 года вырос до $171,1 млн
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«В I квартале 2022 года рост товарооборота составил 45,1% (до $171,1 млн), экспорт увеличился на 49,3% (до $124 млн), импорт — на 35% (до $47,1 млн)», — цитирует материалы ТАСС.

Также товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых пяти месяцев 2022 года вырос на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, товарооборот между Россией и странами БРИКС в I квартале 2022 года вырос на 38% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

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