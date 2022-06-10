Товарооборот России и Туркмении в I квартале 2022 года вырос до $171,1 млн

Товарооборот России и Туркмении в I квартале 2022 года вырос более чем на 45% — до $171,1 млн. Об этом говорится в материалах Кремля к предстоящей встрече президентов двух стран Владимира Путина и Сердара Бердымухамедова.

«В I квартале 2022 года рост товарооборота составил 45,1% (до $171,1 млн), экспорт увеличился на 49,3% (до $124 млн), импорт — на 35% (до $47,1 млн)», — цитирует материалы ТАСС.

Также товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых пяти месяцев 2022 года вырос на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, товарооборот между Россией и странами БРИКС в I квартале 2022 года вырос на 38% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.