Товарооборот России и Китая за первые пять месяцев вырос на 28,9%
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Как пишет РИА Новости, товарооборот России и Китая вырос до $65,81 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт в Россию за отчётный период вырос на 7,2%, поставки из России в КНР — на 46,5%.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, как информирует НСН, заявил, что китайские инвестиции в экономику российской столицы за пять лет увеличились в 1,7 раза.
Ранее министр торговли США Джина Раймондо сообщила, что американский президент Джо Байден поручил своей администрации рассмотреть возможность отмены повышенных пошлин на импорт из Китая с целью сдерживания рекордной инфляции.