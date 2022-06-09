Товарооборот России и Китая за первые пять месяцев вырос на 28,9%

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых пяти месяцев 2022 года вырос на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишет РИА Новости, товарооборот России и Китая вырос до $65,81 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию за отчётный период вырос на 7,2%, поставки из России в КНР — на 46,5%.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, как информирует НСН, заявил, что китайские инвестиции в экономику российской столицы за пять лет увеличились в 1,7 раза.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо сообщила, что американский президент Джо Байден поручил своей администрации рассмотреть возможность отмены повышенных пошлин на импорт из Китая с целью сдерживания рекордной инфляции.