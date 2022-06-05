Минторг США: Байден поручил администрации рассмотреть снижение пошлин на импорт из Китая

Министр торговли США Джина Раймондо в интервью телеканалу CNN заявила, что американский президент Джо Байден поручил своей администрации рассмотреть возможность отмены повышенных пошлин на импорт из Китая с целью сдерживания рекордной инфляции.

«Президент попросил нас, свою команду, проанализировать это, и мы сейчас в процессе выполнения его поручения. Ему предстоит принять решение», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что для американской экономики отмена пошлин на ввоз потребительских товаров может быть полезна.

Вместе с тем, заявила Раймондо, тарифы на сталь и алюминий, которые были введены в президентство Дональда Трампа, с большой долей вероятности будут сохранены, «потому что нам нужно защищать американских рабочих, стальную промышленность».

По словам министра, главной целью Байдена является сдерживание инфляции.

Ранее стало известно, что цены на бензин в США достигли исторического максимума.