Минторг США: Байден поручил администрации рассмотреть снижение пошлин на импорт из Китая

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Министр торговли США Джина Раймондо в интервью телеканалу CNN заявила, что американский президент Джо Байден поручил своей администрации рассмотреть возможность отмены повышенных пошлин на импорт из Китая с целью сдерживания рекордной инфляции.
Минторг США: Байден поручил администрации рассмотреть снижение пошлин на импорт из Китая
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Президент попросил нас, свою команду, проанализировать это, и мы сейчас в процессе выполнения его поручения. Ему предстоит принять решение», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что для американской экономики отмена пошлин на ввоз потребительских товаров может быть полезна.

Вместе с тем, заявила Раймондо, тарифы на сталь и алюминий, которые были введены в президентство Дональда Трампа, с большой долей вероятности будут сохранены, «потому что нам нужно защищать американских рабочих, стальную промышленность».

По словам министра, главной целью Байдена является сдерживание инфляции.

Ранее стало известно, что цены на бензин в США достигли исторического максимума.

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