Глава Минэкономразвития заявил о росте товарооборота России и стран БРИКС на 38%

Товарооборот между Россией и странами БРИКС в I квартале 2022 года вырос на 38% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, внешнеторговый оборот России с партнёрами по БРИКС показывает ощутимый рост.

«По итогам 2021 года товарооборот увеличился на 40% и достиг рекордных $164 млрд. В I квартале 2022 года также наблюдается существенный рост — 38% по сравнению с I кварталом 2021 года», — приводит ТАСС слова Решетникова в ходе 12-й встречи министров экономики и внешней торговли стран БРИКС.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что экономическое взаимодействие России и Китая в ближайшее время будет усиливаться.